Claudio Amendola smentisce Zingaretti: “Nessun set riaprirà lunedì” (Di domenica 3 maggio 2020) Collegato con Mara Venier a Domenica In, Claudio Amendola ha smentito quanto affermato ieri da Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa. Come riportava anche l’Ansa, infatti, secondo quanto affermato dal presidente della regione Lazio sarebbero ripartiti i set di produzioni cinematografiche e tv. “Non è così, non ci sono accordi sul protocollo da seguire, nessuna categoria ha firmato, si sta discutendo come e quando tornare al lavoro. – ha affermato Claudio Amendola, parlando anche a nome di moltissime associazioni sindacali che lo avevano contattato sapendo della sua partecipazione alla trasmissione condotta da Mara Venier – il nostro ambiente non gode di nessun tipo di ammortizzatore sociale. L’informazione era sbagliata ci tengo a dirlo. Tutti i secondi e terzi ruoli nelle fiction che amate tanto guadagnano pochissimo. Da domani ... Leggi su tvzap.kataweb Claudio Amendola a Domenica In l’amore per Francesca Neri dopo tanti anni e in quarantena (Foto)

Claudio Amendola - chi è la mamma Rita Savagnone : età - vita e carriera

Claudio Amendola - chi è l’ex moglie Marina Grande : età - foto - lavoro (Di domenica 3 maggio 2020) Collegato con Mara Venier a Domenica In,ha smentito quanto affermato ieri da Nicolanel corso di una conferenza stampa. Come riportava anche l’Ansa, infatti, secondo quanto affermato dal presidente della regione Lazio sarebbero ripartiti i set di produzioni cinematografiche e tv. “Non è così, non ci sono accordi sul protocollo da seguire, nessuna categoria ha firmato, si sta discutendo come e quando tornare al lavoro. – ha affermato, parlando anche a nome di moltissime associazioni sindacali che lo avevano contattato sapendo della sua partecipazione alla trasmissione condotta da Mara Venier – il nostro ambiente non gode di nessun tipo di ammortizzatore sociale. L’informazione era sbagliata ci tengo a dirlo. Tutti i secondi e terzi ruoli nelle fiction che amate tanto guadagnano pochissimo. Da domani ...

ricpuglisi : Claudio Amendola e Mauro Corona come opinionisti dalla Berlinguer. Che è la figlia di Enrico Berlinguer. Se ve lo… - fanpage : Lo sfogo di Claudio Amendola #26aprile - ZeusMega : Claudio Amendola e Francesca Neri una delle più belle coppie dello spettacolo!!! #DomenicaIn - LmMaggio : RT @carotelevip: Problemi di collegamento con Claudio Amendola: l'attore sta per iniziare a dire una cosa per lui importante sul fatto che… - jeanlucservino : Ottimo l'appello di Claudio Amendola sui lavoratori dello spettacolo per i quali non è stato fatto un emerito cazzo… -