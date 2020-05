Tinta fai da te | i trucchi per facilitare la colorazione dei capelli a casa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 maggio 2020) Proseguiamo con lafai da te, con ladei, c’è chi l’ha sempre fatto e chi in questo periodo di lockdown si è riscoperta bravissima ma in tante non hanno avuto ottimi risultati. Difficile sostituirsi alle professioniste del settore ma siamo in emergenza e tra ricrescita ebianchi lo specchio dice tutto. Ci sono però deiperladeie limitare il più possibili errori e inconvenienti. Ovvio che il primo passo è quello di scegliere il colore giusto, facciamoci consigliare e possiamo al momento pratico, la. Quando state per tingere i vostriricordatevi di tutti i passaggi che il vostro parrucchiere compie, quindi prendete una crema che avete in, una crema che possa proteggervi il viso dalle macchie, soprattutto sulla fronte. Il colore scuro potrebbe ...