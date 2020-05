Termoscanner e mascherine ai funerali

(Di sabato 2 maggio 2020)all'ingresso della Chiesa eper i sacerdoti saranno necessari per celebrare iin forma ristretta nella fase 2 della pandemia. A precisarlo è stata la segreteria generale della Cei. Sarà bloccato l’accesso a chi risulti avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C. Necessario mantenere la distanza di sicurezza e il numero, come stabilito dal Governo, di 15 persone. Se possibile, suggerisce la Cei, la funzione sia celebrata all'aperto. (Lapresse) Redazione 

