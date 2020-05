Pallacorda | dal giuramento di Parigi 1789 al titolo iridato di Marchisio nel XIX secolo

(Di sabato 2 maggio 2020) Laè uno sport sferistico che può essere a tutti gli effetti considerato un antenato del tennis moderno. La storia di questa disciplina affonda le proprie radici nell’età medievale: la sua esistenza è infatti accertata già nella Francia del XIII, mentre alcuni studiosi sostengono che fosse praticato nei monasteri transalpini addirittura nel corso dell’XI. Inoltre, questo sport ha avuto anche l’onore di partecipare a due edizioni delle Olimpiadi, nello specifico quellana del 1900 e quella londinese del 1908. Il Jeu de Paume, come veniva chiamato in Francia, prende il nome dalle regole piuttosto semplici che disciplinavano lo svolgimento delle partite: i due (o quattro) giocatori avevano l’obiettivo di colpire una pallina con la mano e spedirla nella metà campo avversaria facendola ...

La pallacorda è uno sport sferistico che può essere a tutti gli effetti considerato un antenato del tennis moderno. La storia di questa disciplina affonda le proprie radici nell'età medievale: la sua ...