(Di sabato 2 maggio 2020) Oraa noi, questa è la verità. Il sito del governo presenta le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) per quando scoccherà l’inizio della Fase 2 e finirà il lockdown ma per fare andare tutto bene, anche misurare l’esatto distanziamento sociale, dipenderà da noi. E’ questo il cambio di paradigma che ci impone il Covid-19.Siamo stati bravi, infatti, a rispettare il sacrificio di questi due mesi. Abbiamo fatto ciò che ci è stato chiesto – abbiamo seguito le norme, a volte confuse, spesso contraddittorie – ma tra meno di quarantotto ore si misurerà il livello di responsabilità del Paese.Dopo quasi sessanta giorni, se le cose volgeranno al meglio, non dipenderà appunto solo dall’infinità dei moduli di autocertificazione – scritti e riscritti ai limiti ...

Ora tocca a noi, questa è la verità. Il sito del governo presenta le F.A.Q. (Frequently Asked Questions) per quando scoccherà l'inizio della Fase 2 e finirà il lockdown ma per fare andare tutto bene, ...