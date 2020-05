Ministro Spadafora scrive al Comitato Tecnico Scientifico | la proposta

capuanogio : L’assemblea della Lega @SerieA ha confermato all’unanimità l’intenzione di tornare a giocare per chiudere la stagio… - marcoconterio : 29 aprile 2020 'Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa. La maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiede… - capuanogio : Il ministro #Spadafora ha scritto al Comitato tecnico scientifico a seguito delle ordinanze regionali, chiedendo 'd… - vale_salviani : Il ministro dello Sport #Spadafora ha scritto al comitato tecnico scientifico affinché le linee guida per gli allen… - TuttoIlMercato : Svolta #Spadafora: il ministro dello sport avrebbe scritto una lettera al Cts chiedendo 'di valutare che le linee g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Spadafora

Il Governo tende la mano alla Serie A. Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, come riportato dall'ANSA apre al via libera per i club in merito agli allenamenti individuali anche per il calcio da lu ...MILANO, 02 MAG - Sei calciatori all'ora, solo la mattina e senza tecnici ma con un presidio sanitario d'emergenza, da lunedì il Sassuolo apre il Mapei Football Center per "sedute individuali facoltati ...