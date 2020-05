In calo terapie intensive e numero di ricoverati (Di sabato 2 maggio 2020) Continuano a calare le terapie intensive e il numero dei ricoverati, come emerge dal monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus del Dipartimento nelle attivita’ di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, che ieri ha evidenziato come il totale delle persone che hanno contratto il virus e’ 207.428, con un incremento rispetto al giorno precedente di 1.965 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto al giorno precedente Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto al giorno precedente. 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti. 81.796 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza ... Leggi su ildenaro In calo costante i ricoveri nelle terapie intensive. I malati scendono a quota centomila. Oltre 36mila sono in Lombardia. L’81% è in isolamento domiciliare

Coronavirus - in Lombardia in calo decessi e ricoveri anche nelle terapie intensive. Dimesse oltre 52 mila persone

