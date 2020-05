Gastronomika ha una newsletter: perché non ti iscrivi? (Di sabato 2 maggio 2020) Questa è l’ultima newsletter di Gastronomika: per riceverla ogni venerdì basta iscriversi. La nostra fissazione della quarantena – ci scommettiamo – è anche la vostra: siamo pazzi per la lievitazione e per tutto il magico mondo del pane, della pizza e della pasta madre. Tanto da avere fondato, proprio questa settimana, un partito: è il PDR, Panificatori Domestici Riuniti. Il manifesto lo stiamo scrivendo a colpi di materie prime, consigli, ricette, strumenti e idee. Perché panificare – forse – non ci salverà, ma la pratica quotidiana aumenterà se non altro il nostro buonumore. Il clima della settimana è teso, nel mondo degli chef e dei ristoratori: la situazione è grave e la decisione del governo di posticipare la riapertura al 1 giugno ha scatenato molte polemiche. Qualcuno ha ... Leggi su linkiesta (Di sabato 2 maggio 2020) Questa è l’ultimadi: per riceverla ogni venerdì basta iscriversi. La nostra fissazione della quarantena – ci scommettiamo – è anche la vostra: siamo pazzi per la lievitazione e per tutto il magico mondo del pane, della pizza e della pasta madre. Tanto da avere fondato, proprio questa settimana, un partito: è il PDR, Panificatori Domestici Riuniti. Il manifesto lo stiamo scrivendo a colpi di materie prime, consigli, ricette, strumenti e idee. Perché panificare – forse – non ci salverà, ma la pratica quotidiana aumenterà se non altro il nostro buonumore. Il clima della settimana è teso, nel mondo degli chef e dei ristoratori: la situazione è grave e la decisione del governo di posticipare la riapertura al 1 giugno ha scatenato molte polemiche. Qualcuno ha ...

Cucina con GastronomikaLombetto di coniglio, erbette, carote e anguilla affumicata

Stefano Basello, chef del ristorante Il Fogolar di Udine, ci regala una ricetta articolata per un piatto che esprime tutta la potenza di un territorio unico, il Friuli Venezia Giulia: tra mare e terra ...

