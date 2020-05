LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Riaprono Cascine e Duomo. Ecco come #Firenze prova a ripartire nella #fasedue dell'emergenza #Coronavirus - FirenzePost : Firenze, Fase 2: l’ordinanza spiegata dal sindaco Nardella, avrà effetto dal 4 maggio - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Firenze, da lunedì nuove regole per la vita nei parchi pubblici, sui trasporti, negli orti sociali, ai cimiteri, per il… - DELIA49124753 : RT @qn_lanazione: Riaprono Cascine e Duomo. Ecco come #Firenze prova a ripartire nella #fasedue dell'emergenza #Coronavirus - qn_lanazione : Riaprono Cascine e Duomo. Ecco come #Firenze prova a ripartire nella #fasedue dell'emergenza #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Fase Firenze e la fase 2: lunedì riaprono le Cascine e il Duomo. Guanti obbligatori, ecco dove LA NAZIONE NARDELLA, Spiego Fase 2: ecco cosa si può fare

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato, durante una conferenza telematica, alcune indicazioni relative alla Fase 2 che inizierà il 4 maggio: "Confermiamo il divieto di accesso alle aree verdi ap ...

Firenze, Fase 2: l’ordinanza spiegata dal sindaco Nardella, avrà effetto dal 4 maggio

FIRENZE – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato, durante una conferenza telematica, alcune indicazioni relative alla Fase 2 che inizierà il 4 maggio: «Confermiamo il divieto di accesso alle are ...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato, durante una conferenza telematica, alcune indicazioni relative alla Fase 2 che inizierà il 4 maggio: "Confermiamo il divieto di accesso alle aree verdi ap ...FIRENZE – Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato, durante una conferenza telematica, alcune indicazioni relative alla Fase 2 che inizierà il 4 maggio: «Confermiamo il divieto di accesso alle are ...