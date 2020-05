Covid-19 e Psiche: dalla fase 1 verso la fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Tre mesi fa ca. un ospite sgradito e invadente è entrato, senza invito, nelle nostre case. Si tratta del Covid-19, un virus o meglio, il Coronavirus, chiamato così per la sua strana forma: una sfera ricoperta di punte, proprio come una corona. Covid-19, come tutti sappiamo ormai, inizialmente pareva un vermetto innocuo. Ben presto, però, si è rivelato potenzialmente mortale. Subdolo, insidioso. Un virus beffardo, che ha mutato velocemente forma per poter colpire meglio. Inafferrabile e imprevedibile. Abbiamo accettato con difficoltà le restrizioni, tuttora in vigore, adottate dal Governo per limitare e bloccare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. La limitazione delle nostre libertà personali, il contagio e la paura del contagio, la malattia e il terrore di contrarre la malattia, l’isolamento sociale in un mondo prima ... Leggi su meteoweb.eu Terni. Anche la psiche si può ammalare di Covid : all’ospedale aumenta l’attività del servizio di psicologia per l’emergenza (Di sabato 2 maggio 2020) Tre mesi fa ca. un ospite sgradito e invadente è entrato, senza invito, nelle nostre case. Si tratta del-19, un virus o meglio, il Coronavirus, chiamato così per la sua strana forma: una sfera ricoperta di punte, proprio come una corona.-19, come tutti sappiamo ormai, inizialmente pareva un vermetto innocuo. Ben presto, però, si è rivelato potenzialmente mortale. Subdolo, insidioso. Un virus beffardo, che ha mutato velocemente forma per poter colpire meglio. Inafferrabile e imprevedibile. Abbiamo accettato con difficoltà le restrizioni, tuttora in vigore, adottate dal Governo per limitare e bloccare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. La limitazione delle nostre libertà personali, il contagio e la paura del contagio, la malattia e il terrore di contrarre la malattia, l’isolamento sociale in un mondo prima ...

Un articolo online dal titolo “Macerata durante la Spagnola, quante analogie con il Coronavirus” riporta un bel consiglio dell’Ufficiale sanitario dell’epoca (1918-1919), Ferruccio Nascimbeni: «Manten ...

Bambini capricciosi e stressati: gli effetti della quarantena sui più piccoli

Ansia e stress sono tra gli effetti generati dalla pandemia Coronavirus. Capricci e regressione sono le conseguenze più comuni tra i bambini, il risultato di un forzato isolamento domestico. L’esito d ...

Un articolo online dal titolo "Macerata durante la Spagnola, quante analogie con il Coronavirus" riporta un bel consiglio dell'Ufficiale sanitario dell'epoca (1918-1919), Ferruccio Nascimbeni: «Manten ...

Ansia e stress sono tra gli effetti generati dalla pandemia Coronavirus. Capricci e regressione sono le conseguenze più comuni tra i bambini, il risultato di un forzato isolamento domestico. L'esito d ...