Coronavirus | regione che vai | fase 2 che trovi Tutte le differenze nei territori

RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - PeppePeraino : RT @CesareSacchetti: R0 è l'indice di trasmissibilità del virus. Se è sotto 1, il virus è destinato a morire. In tutta Italia è sotto 1. Se… - PeppeNiko82 : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regione Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE L’analisi di Flavio Carlino: covid-19 e riapertura, prima il Nord o il Sud?

Un nuovo decreto legge, definito “di aprile” e che, probabilmente, diverrà “di maggio” è stato emanato dal Governo, il quale ricorre sempre più frequente, o esclusivamente, alla decretazione d’urgenza ...

SALA D'ERCOLE

Approvati sette articoli della finanziaria all'Ars, questa mattina l'aula avrebbe dovuto cominciare i lavori di prosecuzione del dibattito alle 11, per ripartire dall'articolo 8, quello considerato pi ...

Un nuovo decreto legge, definito “di aprile” e che, probabilmente, diverrà “di maggio” è stato emanato dal Governo, il quale ricorre sempre più frequente, o esclusivamente, alla decretazione d’urgenza ...Approvati sette articoli della finanziaria all'Ars, questa mattina l'aula avrebbe dovuto cominciare i lavori di prosecuzione del dibattito alle 11, per ripartire dall'articolo 8, quello considerato pi ...