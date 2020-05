Centinaia i siciliani bloccati al Nord ma il Dpcm di Conte permette i rientri dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Sono Centinaia i siciliani in attesa di poter rientrare in Sicilia in questi giorni e che sono rimasti bloccati a causa della misure urgenti di Contenimento del contagio da Coronavirus. Al Nord e all’estero ci sono tanti siciliani che attendono il via libera per poter tornare nella propria terra. Una possibilità fino ad oggi negata a causa del divieto agli spostamenti. Il Dpcm del 26 aprile firmato da Giuseppe Conte apre agli spostamenti da una Regione all’altra. Oggi però il governatore Musumeci, intervistato su La7, ha ribadito la linea dura contro i rimpatri. La Sicilia, secondo Musumeci, deve continuare a restare blindata fino al 31 maggio. Una decisione, quella di Musumeci, che però sembra andare in contrasto con il decreto del presidente del consiglio. “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o ... Leggi su direttasicilia (Di sabato 2 maggio 2020) Sonoin attesa di poter rientrare in Sicilia in questi giorni e che sono rimastia causa della misure urgenti dinimento del contagio da Coronavirus. Ale all’estero ci sono tantiche attendono il via libera per poter tornare nella propria terra. Una possibilità fino ad oggi negata a causa del divieto agli spostamenti. Ildel 26 aprile firmato da Giuseppeapre agli spostamenti da una Regione all’altra. Oggi però il governatore Musumeci, intervistato su La7, ha ribadito la linea dura contro i rimpatri. La Sicilia, secondo Musumeci, deve continuare a restare blindata fino al 31. Una decisione, quella di Musumeci, che però sembra andare in contrasto con il decreto del presidente del consiglio. “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o ...

F_Enrico88 : RT @filosignorante: per cercare un lavoro che migliorasse la propria misera condizione. Come hanno fatto centinaia di migliaia di onesti ca… - filosignorante : per cercare un lavoro che migliorasse la propria misera condizione. Come hanno fatto centinaia di migliaia di onest… - perlarara7 : @savvucciu Non ci entrano centinaia di Siciliani e meridionali illustri in 280 caratteri.. -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia siciliani Centinaia i siciliani bloccati al Nord ma il Dpcm di Conte permette i rientri dal 4 maggio Diretta Sicilia Papà malata di Sma1, per Covid serve congedo disabili gravi

(ANSA) - Serve un congedo straordinario retribuito, come quello già esistente per i caregiver di disabili gravi, dedicato solo per tutta la durata del coronavirus. È questa la richiesta avanzata da An ...

Coronavirus, l'appello dei siciliani bloccati al Nord: "Ve lo chiediamo con il cuore in mano fateci tornare”

"Ve lo chiediamo, con il cuore in mano fateci tornare”. Maggio amaro per i tanti lavoratori siciliani al Nord ma con la residenza in Sicilia, dopo l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musume ...

(ANSA) - Serve un congedo straordinario retribuito, come quello già esistente per i caregiver di disabili gravi, dedicato solo per tutta la durata del coronavirus. È questa la richiesta avanzata da An ..."Ve lo chiediamo, con il cuore in mano fateci tornare”. Maggio amaro per i tanti lavoratori siciliani al Nord ma con la residenza in Sicilia, dopo l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musume ...