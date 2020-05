Calciomercato | Werner apre alla Serie A | sarà corsa a due Juve | la verità su Arthur

(Di sabato 2 maggio 2020)NTUS- Come evidenziato nelle ultime ore da Timo, attaccante del Lipsia, intervistato ai microfoni di “Sport Bild”, il suo futuro potrebbe coincidere con una nuova esperienza lontano dBundesliga. Niente Bayern Monaco, con apertura totalenostraA. Inter entus osservano interessate, con i bianconeri pronto all’affondo totale sul centravanti tedesco. … L'articoloA: saràa due., la verità su, Pogba e Tonali proviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

