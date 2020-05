Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva (Di sabato 2 maggio 2020) Bonus mascherine e gel 2020: importo, a chi spetta e quando arriva Per contrastare la crisi economica – oltre che sanitaria – causata dal coronavirus, il Governo ha deciso di adottare differenti agevolazioni, tra cui quella fiscale per l’acquisto di dispositivi di protezione quali mascherine e gel. Si tratta insomma di un vero e proprio Bonus mascherine, che compare nella bozza del decreto liquidità, ormai in dirittura d’arrivo e pronto per essere varato entro la metà del mese di aprile. Vediamo allora più da vicino in che cosa consiste questo Bonus e come funzionerà. Se ti interessa saperne di più sullo stop ai licenziamenti dei caregiver, causa coronavirus, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus mascherine: di che si tratta e come funzionerà Secondo le indicazioni trapelate negli ultimi giorni, ... Leggi su termometropolitico Bonus mascherine e gel 2020 : importo - a chi spetta e quando arriva

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mascherine Bonus sanificazione e mascherine: cos’è e come funziona, requisiti The Italian Times Messina, Di Gregorio: “bonus per sanificare ambienti di lavoro”

Messina, Di Gregorio: “tra le misure economiche, volte a far fronte alle esigenze delle famiglie indigenti chiedo all’Amministrazione di valutare l’introduzione, e la contestuale messa in atto, di una ...

Fase 2, in Lombardia mascherine e guanti obbligatori su bus e metro: Fontana firma l'ordinanza

Coronavirus, due nuove ordinanze della Regione Lombardia. Nella prima è confermato l'obbligo dell'uso delle mascherine o di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate disposizioni ...

