Autocertificazione, online modulo per Fase 2: ecco le nuove regole (Di sabato 2 maggio 2020) Il modulo per l’Autocertificazione per la Fase 2 è ufficialmente online. Entrerà direttamente in vigore da Lunedì 4 Maggio. C’è una novità Cambiano di nuovo le regole. Per la Fase 2, servirà ancora una volta un modulo precompilato per giustificare gli spostamenti da casa. Da Lunedì 4 Maggio, infatti, bisognerà ancora circolare con il modulo opportunamente scaricato e modificato. Ci sarà qualche accorgimento in più rispetto all’Autocertificazione precedente. L’orientamento del Viminale è quello di includere la novità della Fase 2, ovvero la famigerata “visita ai congiunti”. Negli scorsi giorni si era parlato di una “certificazione-fotocopia” in cui sarebbero cambiati solo i riferimenti di legge. Saranno dunque gli stessi cittadini ad aggiungere a ... Leggi su zon NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE : SCARICA MODULO/ Online modello aggiornato al 23 marzo 2020

