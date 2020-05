Siamo davvero pronti? (Di venerdì 1 maggio 2020) Uno studio pubblicato stamattina dalla Fondazione Hume (l’integrale del bollettino su www.fondazionehume.it) pone implicitamente dubbi sull’opportunità della riapertura, per quanto parziale, di lunedì 4 maggio. L’analisi, basata esclusivamente sui dati dei morti giornalieri della Johns Hopkins University, molto più affidabili di quelli sui contagi, evidenzia che l’Italia è ancora piuttosto lontana da una situazione rassicurante.Posta quota cento come quella del picco, e quota zero quella della meta finale della fine dei contagi, dei ventisei paesi testati, l’Italia è messa molto meglio di Stati Uniti, Regno Unito e Germania, ma peggio di Spagna e Francia. Nel dettaglio, nella scala da zero a cento, l’Italia è a quota 40.5, quindi decisamente lontana da soglie di sicurezza.Una seconda tabella che calcola ... Leggi su huffingtonpost Da questa quarantena possiamo davvero uscirne tutti migliori - basta fare come le piante

Siamo davvero pronti per la fase 2 (senza che riparta anche il coronavirus)?

Ciclismo - Davide Cassani lancia l’appello : “Possiamo uscire davvero? Siamo come cani al guinzaglio - è corto e stretto al collo” (Di venerdì 1 maggio 2020) Uno studio pubblicato stamattina dalla Fondazione Hume (l’integrale del bollettino su www.fondazionehume.it) pone implicitamente dubbi sull’opportunità della riapertura, per quanto parziale, di lunedì 4 maggio. L’analisi, basata esclusivamente sui dati dei morti giornalieri della Johns Hopkins University, molto più affidabili di quelli sui contagi, evidenzia che l’Italia è ancora piuttosto lontana da una situazione rassicurante.Posta quota cento come quella del picco, e quota zero quella della meta finale della fine dei contagi, dei ventisei paesi testati, l’Italia è messa molto meglio di Stati Uniti, Regno Unito e Germania, ma peggio di Spagna e Francia. Nel dettaglio, nella scala da zero a cento, l’Italia è a quota 40.5, quindi decisamente lontana da soglie di sicurezza.Una seconda tabella che calcola ...

AndreaScanzi : “I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi”. L’ha detto davvero. Matteo #Renzi è arrivato a dire anch… - LucaBizzarri : Da oggi abbiamo un ponte nuovo, a Genova. Grazie davvero a chi lo ha creato. A chiunque, ripeto chiunque, venisse v… - RaffaeleFitto : Se non 'approfittiamo' dell'emergenza #Covid per smantellare i vecchi sistemi, sciogliere gli atavici lacci e lacci… - SimoDeMeuron : @PalaDanyela83 Ma davvero tanto, così tanto che nessuno ci prova ad iniziare, e noi qui siamo tutti nella merda. - fagentile92 : @castavays Quindi io devo condividere il mio PIN affinché vengano a visitarmi. Per aggiungere degli amici invece de… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo davvero Siamo davvero pronti? L'HuffPost “Divento cieco ogni volta che faccio se**o”: corre all’ospedale e scopre…

Siamo a Copenaghen e questa storia ha davvero dell’incredibile. Un uomo, perfettamente in forma, ogni volta che va a letto con qualcuno perde la vista, diventa davvero cieco, per alcuni minuti. Qualco ...

Siamo davvero pronti?

Uno studio pubblicato stamattina dalla Fondazione Hume (l’integrale del bollettino su www.fondazionehume.it) pone implicitamente dubbi sull’opportunità della riapertura, per quanto parziale, di lunedì ...

Siamo a Copenaghen e questa storia ha davvero dell’incredibile. Un uomo, perfettamente in forma, ogni volta che va a letto con qualcuno perde la vista, diventa davvero cieco, per alcuni minuti. Qualco ...Uno studio pubblicato stamattina dalla Fondazione Hume (l’integrale del bollettino su www.fondazionehume.it) pone implicitamente dubbi sull’opportunità della riapertura, per quanto parziale, di lunedì ...