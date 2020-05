Pegni, le code degli italiani bisognosi sono sempre più lunghe (Di venerdì 1 maggio 2020) Federico Garau Tra i nostri connazionali in coda anche professionisti e lavoratori indipendenti, costretti a vendere oro e monili per tenere in piedi le proprie attività in questa fase di chiusura Si impenna in modo netto e preoccupante, specie in previsione di quelli che potrebbero essere gli ulteriori sviluppi nel prossimo futoro, il numero di persone costrette a rivolgersi ad un banco dei Pegni per poter ottenere del denaro liquido, anche a costo di sacrificare gioielli tramandati da generazioni in famiglia o cari ricordi di una vita. Dei dati in evidente crescita lungo tutto lo Stivale, come confermano i rilievi effettuati dalle società che gestiscono tali attività, con un incremento di oltre il 30% rispetto ai numeri registrati solitamente. "Ci stiamo accorgendo negli ultimi giorni dell’aumento di clienti", rivela il codirettore di Affide (la ... Leggi su ilgiornale Quelle code infinite davanti al Banco dei Pegni : «La mia fede nuziale per pagare il funerale a mio marito»

Code al banco dei pegni : “La mia fede nuziale per pagare funerale di mio marito”

Corriere : Le code infinite davanti al Banco dei Pegni: «La fede nuziale per pagare il funerale a ...