Pamela Prati durissima contro ‘Verissimo’: “mi dissocio da cotanta tristezza morale!”. Ma arriva la piccatissima replica del programma di Silvia Toffanin (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ già passato un anno dallo scandalo che ha travolto la stella del Bagaglino Pamela Prati e le sue due (ormai ex) agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il Pamela Prati Gate è stato infatti argomento di punta dei programmi televisivi dello scorso anno, a partire dalle interviste che le dirette interessate hanno rilasciato nei salotti di Barbara D’Urso, fino a giungere a quelle avvenute a Verissimo con la padrona di casa Silvia Toffanin. Tutto nacque dalla notizia che avrebbe voluto la Prati sposa di un fantomatico Mike Caltagirone, salvo poi verificarsi che lo stesso non sia mai esistito e, in una saga infinita ricca di bugie, mezze verità e intrighi, le tre donne sono arrivate al punto di criticarsi a vicenda. Pamela però adesso sarebbe pronta a voltare pagina e a raccontarsi dopo lo scandalo in un libro Come una carezza, in cui si parla ... Leggi su isaechia Verissimo cancella l’intervista a Pamela Prati : ‘Basta lo diciamo noi’

