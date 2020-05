Novantacinque anni fa il Manifesto degli intellettuali antifascisti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il primo maggio del 1925, un venerdì come oggi, glipubblicarono un loroculturale contro il regime. Prime firme Benedetto Croce, GiovAmendola, Sibilla Aleramo e Luigi Einaudi. Lo ripubblichiamo integralmente. Gl’fascisti, riuniti in congresso a Bologna, hanno indirizzato unagl’di tutte le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista. Nell’accingersi a tanta impresa quei volenterosi signori non debbono essersi rammentati di un consimile e famoso, che, agli inizi della guerra europea, fu bandito al mondo daglitedeschi: unche raccolse, allora, la riprovazione universale, e più tardi dai tedeschi stessi fu considerato un errore. E, veramente, gl’, ossia i cultori della scienza e ...