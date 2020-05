La Cina svela la sua blockchain di stato (Di venerdì 1 maggio 2020) (foto: Getty Images)Il 25 aprile la Cina ha mosso un’altra pedina per assicurarsi il primato tecnologico a livello globale. Quel sabato è stato ufficialmente lanciato il blockchain-based service network (Bsn). Ossia una piattaforma commerciale per sviluppare servizi basati sulla tecnologia dei registri distribuiti, su cui Pechino ha messo al lavoro ministeri e grandi colossi di stato da sei mesi. L’obiettivo, come si legge in uno dei documenti ufficiali dell’iniziativa, è fornire un’infrastruttura pubblica, che offra a sviluppatori e piccole aziende risorse per costruire servizi e applicazioni basate sulla blockchain a costi accessibili. O, come è meglio spiegato verso la conclusione, diventare “l’internet delle blockchain”. Uno standard comune di trasmissione a livello globale, le cui chiavi di accesso sono in mano alla ... Leggi su wired Malena svela perché si sente vicina alla comunità LGBT - poi svela aneddoti su L’Isola dei Famosi e Rocco Siffredi

Ikea svela la ricetta delle mitiche polpette svedesi : “Così potete cucinarla a casa”

‘Gf Vip 4’ - Clizia Incorvaia svela cosa pensa veramente di Patrick Pugliese e racconta le emozioni del primo bacio con Paolo Ciavarro. Intanto il suo ex Francesco Sarcina… (Di venerdì 1 maggio 2020) (foto: Getty Images)Il 25 aprile laha mosso un’altra pedina per assicurarsi il primato tecnologico a livello globale. Quel sabato èufficialmente lanciato il-based service network (Bsn). Ossia una piattaforma commerciale per sviluppare servizi basati sulla tecnologia dei registri distribuiti, su cui Pechino ha messo al lavoro ministeri e grandi colossi dida sei mesi. L’obiettivo, come si legge in uno dei documenti ufficiali dell’iniziativa, è fornire un’infrastruttura pubblica, che offra a sviluppatori e piccole aziende risorse per costruire servizi e applicazioni basate sullaa costi accessibili. O, come è meglio spiegato verso la conclusione, diventare “l’internet delle”. Uno standard comune di trasmissione a livello globale, le cui chiavi di accesso sono in mano alla ...

infoitsport : Cannavaro svela il retroscena al Papu Gomez: 'Ti volevo portare in Cina' - notiziasportiva : Cannavaro a Gomez: 'Volevo portarti in Cina' ?? - BombeDiVlad : ??? #Cannavaro svela un retroscena di calciomercato: ??? 'Volevo #Gomez, ma...'?? #LBDV #LeBombeDiVlad - formichenews : Da Huawei alla Via della Seta. McMaster svela forza (e debolezza) della Cina L'articolo di @FrancescoBechis… - grazpetrucci : RT @formichenews: Da Huawei alla Via della Seta. McMaster svela forza (e debolezza) della Cina L'articolo di @FrancescoBechis https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina svela La Cina svela la sua blockchain di stato Wired.it Coronavirus: radiografia al torace rivela l’infezione negli asintomatici

Una radiografia al torace potrebbe svelare la presenza del coronavirus nei soggetti asintomatici: lo studio di un team di ricerca. C’è un modo per capire se coloro che non presentano i sintomi del cor ...

Mascherine: indagata Pivetti. Lei: "È tutto regolare, colpa dell'Inail"

Le mascherine anti coronavirus hanno giocato un brutto scherzo all'ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagata per frode da tre Procure, quelle di Siracusa, Savona e Roma. "È tutto regolare", s ...

Una radiografia al torace potrebbe svelare la presenza del coronavirus nei soggetti asintomatici: lo studio di un team di ricerca. C’è un modo per capire se coloro che non presentano i sintomi del cor ...Le mascherine anti coronavirus hanno giocato un brutto scherzo all'ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagata per frode da tre Procure, quelle di Siracusa, Savona e Roma. "È tutto regolare", s ...