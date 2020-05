I giochi gratis di maggio 2020

Leggi su hynerd

(Di venerdì 1 maggio 2020) by Hynerd.it Con l’arrivo di, torna la nostra rubrica mensile dedicata aigratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Vi siete persi igratuiti dello scorso mese? Potete recuperarli consultando il seguente link. Iniziamo daididisponibili per il PlayStation Plus. PS4 Farming Simulator 19 Cities: Skylines Adesso passiamo ai titolidi aprile disponibili per i … su: Idi