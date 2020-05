Governatrice della Calabria continua la sua battaglia | Non ritiro ordinanza | sì

matteosalvinimi : #Salvini: Sono d'accordo con la governatrice della Calabria. L'Italia ha numeri differenti in varie parti del Paese… - rtl1025 : ?? Da domani in #Calabria sarà 'consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agri… - Agenzia_Ansa : #fase2 Il ministro @F_Boccia annuncia la diffida per l'ordinanza della governatrice della #Calabria Iole Santelli c… - AvvocatoLorenti : RT @agorarai: La governatrice della Regione Calabria ha ricevuto una diffida dal ministro Boccia per la riapertura di bar e ristoranti 'se… - mlpedo1 : RT @sadecesen_2016: Mi è capitato di leggere alcuni commenti sprezzanti di calabresi nei confronti della loro governatrice. Alcuni hanno de… -

Governatrice della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Governatrice della