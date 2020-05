Fiorello: "L'app dovrebbe chiamarsi 'Immane', come la tragedia che stiamo vivendo" (Di venerdì 1 maggio 2020) ″È solo una telefonata di controllo, come fanno i genitori”. Fiorello è intervenuto ieri a sorpresa a Non è un Paese per Giovani, programma di Rai Radio 2. Lo showman ha commentato i giorni di lockdown: “Però domani vado a mangiarmi una pizza a Vibo Valentia”.come aveva già ironizzato qualche giorno fa, Fiorello, che compirà 60 anni tra 15 giorni, torna sulla questione dell’uscita scaglionata per la ripartenza proposta da Vittorio Colao per proteggere gli over 60, ma ribadisce “sono sereno, Colao ha detto che non è vero e che i 60enni possono uscire”.Fiorello ha anche elencato i possibili nomi da attribuire alla app per il tracciamento: “Quo vadis in italiano vuol dire ‘ndo vai e non lo so. Sta sicuro è la più buona. Liberi tutti meglio di no. Si presta a tante ... Leggi su huffingtonpost Fiorello “App dovrebbe chiamarsi ‘Immane’ come tragedia”

