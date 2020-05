Emergenza Covid-19, Decaro sulla Fase 2, “Bari si prepara a una lunga fase di transizione, dal 4 maggio controlli saranno inutili, mi appello al senso di responsabilità dei baresi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Ci siamo quasi. Il tanto atteso 4 maggio sta per arrivare. La fase 2 consentirà ai baresi e a tutti gli italiani maggiori libertà. A parlare della fase 2 è stato il sindaco Decaro, subito dopo la celebrazione del 1° maggio in Piazza Chiurlia. Il primo cittadino di Bari ha detto che i baresi si devono attendere “una lunga fase di transizione”. Poi Decaro si complimenta con i suoi concittadini: “I baresi hanno fatto un lavoro straordinario in questi giorni, hanno avuto un atteggiamento straordinario. Grazie al loro senso di responsabilità siamo riusciti a contenere il contagio ma non bisogna abbassare la guardia. Dal 4 maggio, cioè tra qualche giorno, i controlli saranno inutili perché si potrà uscire per fare la spesa, correre, fare visita ai parenti e congiunti. Quindi bisogna appellarsi al senso di ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - Festa San Nicola - niente Corteo storico - niente barche a mare e luminarie - si potrà pregare a turno in Basilica

Emergenza COVID-19 - incontro tra Emiliano e parrucchieri - possibile riapertura per l’11 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza covid: Marsilio incontra all'Aquila balneari e associazioni per la messa in sicurezza delle spiagge Regione Abruzzo CORONAVIRUS, Ospitaletto: 100mila euro in più per aiutare le famiglie in difficoltà

In data 24 aprile la Giunta del Comune di Ospitaletto ha deciso di accogliere tutte le domande per i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità, pervenute ed in poss ...

Coronavirus Abruzzo, 7 contagiati e 5 morti tra cui un 45enne: analizzati 1.035 tamponi

L’Aquila. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2930 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofil ...

