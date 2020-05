Deadpool 3: Ryan Reynolds parla del potenziale sequel (Di venerdì 1 maggio 2020) Ryan Reynolds ha parlato in una recente intervista della possibile realizzazione di Deadpool 3 dopo il passaggio da Fox a Disney. Ryan Reynolds ha parlato della possibile realizzazione di Deadpool 3 dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney. Lo studio ha più volte ripetuto che l'irriverente mercenario è destinato a tornare nelle sale, tuttavia per ora non c'è alcuna certezza. In una recente intervista rilasciata a TotalFilm, Ryan Reynolds ha dichiarato accennando alla potenziale realizzazione di Deadpool 3: "Oh, non so realmente cosa accadrà. Semplicemente è tutto così nuovo essendo passati alla Marvel ora, capire per quanto mi è possibile i pro e i contro da dove mi trovo. Vedremo". La star canadese aveva incontrato i vertici del Marvel Studios ... Leggi su movieplayer Deadpool : Ryan Reynolds condivide un video che riassume il mood da quarantena

