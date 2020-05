De Luca: “In Campania tutto è cominciato da tre persone provenienti dal nord” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ ormai diventato un appuntamento fisso. Come ormai capita da diverse settimane, anche questo venerdì il presidente Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in una diretta social. Il Governatore della Campania, nonostante la giornata festiva, ha parlato ai concittadini esprimendo il proprio pensiero in merito all’ormai imminente Fase 2 che scatterà da lunedì prossimo, 4 maggio. Clima – Quello Nazionale non è dei migliori, la Fase 2 è diventata un’altra cosa. Abbiamo davanti il quadro di un litigio perenne. La situazione è obiettivamente difficile e contraddittoria, soprattutto per il Governo. Ci sono interessi in campo difficili da equilibrare. Una parte del mondo politico italiano è andato in crisi di astinenza, avendo la necessità di ritornare sulla ... Leggi su anteprima24 Cecilia Rodriguez contro Luca Onestini e Ivana? “Insieme per business”

