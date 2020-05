De Luca: “Da oggi obbligo di indossare le mascherine quando si è in strada” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di rendere obbligatorio, da oggi, in Campania, l’uso delle mascherine. Lo ha dichiarato oggi in diretta Facebook. “Su una cosa dobbiamo essere rigorosi fino all’ossessione: da oggi varrà l’obbligo di indossare mascherine sempre quando si è fuori casa. Sarà obbligatorio e saranno sanzionati i trasgressori. E adotteremo il pugno duro contro gli assembramenti”. Ha poi aggiunto: “Chi non indossa la mascherina è una bestia, non ha rispetto per gli anziani e le famiglie e per il lavoro che abbiamo fatto con la Regione per avere le mascherine”. L'articolo De Luca: “Da oggi obbligo di indossare le mascherine quando si è in strada” ilNapolista. Leggi su ilnapolista De Luca : “Dal 4 maggio nessun esodo controllato in Campania”

