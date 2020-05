Coronavirus: aumentano i contagi, meno guariti e morti ancora oltre i 200 (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di venerdì 1° maggio 2020. Arrivano i dati ufficiali dall’Italia. In Italia, dall’inizio dell’epidemia 207.428 persone hanno contratto il virus. I positivi di oggi sono 1.965 in più rispetto a ieri, c’è stata una crescita dell’1%. Ieri infatti i nuovi positivi erano 1.872 rispetto al giorno precedente. Di queste, 28.236 sono decedute: nelle 24 ore ci sono 269 morti in più, (ieri i morti erano 285).78.294 (+2.349, +3.1%; ieri +4.693) sono i dimessi. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.304 (ieri i guariti avevano raggiunto la cifra record di 4693 in un giorno), per un totale di 78.249. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 100.943. I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.569 di questi 1. sono in terapia intensiva. Rispetto a ieri ... Leggi su caffeinamagazine Il lavoro ai tempi del coronavirus : disoccupazione in calo (solo perché aumentano gli inattivi)

