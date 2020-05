Campania: multe per chi non indossa mascherine, l’annuncio di De Luca (Di venerdì 1 maggio 2020) Lo ha annunciato poco fa il governatore Vincenzo De Luca: “In Campania sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive, multe salate per chi non le porta”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso poco fa sulla questione mascherine, annunciando l’obbligo, per tutti i cittadini campani, di indossarle, previa multa salatissima. Come riporta Il … L'articolo Campania: multe per chi non indossa mascherine, l’annuncio di De Luca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Mascherine obbligatorie in Campania - l'annuncio di De Luca : «Chi non la indossa è una bestia - multe salatissime»

