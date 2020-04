Sulle note di Modugno Checco Zalone canta l’immunità di gregge. Per Fiorello “un capolavoro” (Di giovedì 30 aprile 2020) Checco Zalone non si smentisce. L’ironia del comico pugliese corre sull’onda del covid-18 . E dei suoi aspetti involontariamente umoristici. Ne esce, a detta di Fiorello, un capolavoro. “Come al solito. Capolavoro di…”. Così lo showman commenta su Twitter il nuovo brano di Zalone. Titolo L’immunità di gregge, che è anche il ritornello martellante. Checco Zalone canta l’immunità di gregge Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”, spiega Checco,. Che ha riadattato note e stile di Domenico Modugno. Nel video (pubblicato su Facebook )interpretato con la bravissima Virginia Raffaele si ascolta “arriverò l’immunità di gregge/sui monti e Sulle spiagge/la pecora più bella sarai ... Leggi su secoloditalia Piacenza - l’emozionante esibizione al pianoforte sulle note di “Nuvole bianche”

25 aprile - da Arisa a Mario Biondi : artisti al fianco della polizia sulle note dell'inno italiano

Coronavirus - “Non sono io” il video sulle note di “Bella ciao” interpretato dai migranti impegnati contro il Covid : “Non siamo né eroi - né invasori” (Di giovedì 30 aprile 2020)non si smentisce. L’ironia del comico pugliese corre sull’onda del covid-18 . E dei suoi aspetti involontariamente umoristici. Ne esce, a detta di, un capolavoro. “Come al solito. Capolavoro di…”. Così lo showman commenta su Twitter il nuovo brano di. Titolo L’immunità di, che è anche il ritornello martellante.l’immunità diUna canzone per voi, duein allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”, spiega,. Che ha riadattatoe stile di Domenico. Nel video (pubblicato su Facebook )interpretato con la bravissima Virginia Raffaele si ascolta “arriverò l’immunità di/sui monti espiagge/la pecora più bella sarai ...

RegLiguria : IL PONTE SI ACCENDE COL TRICOLORE SULLE NOTE DELL'INNO NAZIONALE Il tricolore ha illuminato il #pontedigenova, con… - SecolodItalia1 : Sulle note di Modugno Checco Zalone canta l’immunità di gregge. Per Fiorello “un capolavoro” - gazzettaparma : I fisioterapisti sulle note di Vasco Rossi - FIMI_IT : #JazzDayAtHome • Non sarà il lockdown a fermare la Giornata Internazionale del Jazz! Perché non celebrare l’even… - FLAWERFLAFLOWER : hoseok che canticchia jk~~ sulle note di just dance rimarrà per sempre il mood -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle note 25 aprile a casa sulle note di "Bella Ciao" - ViaggiArt Agenzia ANSA Banche Popolari: impieghi e depositi ok nel I trimestre

È quanto comunica in una nota Assopopolari, l’Associazione nazionale fra le Banche Popolari, che parla di “ricadute positive sulle economie locali”. Certo, i dati del primo trimestre registrano solo ...

Interrogazione di Paolucci sulle rsa: “Quanto sta accadendo è grave”

. Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale lancia un appello alla Regione Abruzzo: "Si mobiliti per fermare vittime e contagi e lasci perdere l’inutile propaganda anti governativa" ...

È quanto comunica in una nota Assopopolari, l’Associazione nazionale fra le Banche Popolari, che parla di “ricadute positive sulle economie locali”. Certo, i dati del primo trimestre registrano solo .... Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale lancia un appello alla Regione Abruzzo: "Si mobiliti per fermare vittime e contagi e lasci perdere l’inutile propaganda anti governativa" ...