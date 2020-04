Stati Uniti, nessuna prova che il virus sia stato creato in laboratorio (Di giovedì 30 aprile 2020) “Il coronavirus non è stato creato dall’uomo né modificato geneticamente“. Lo conferma uno studio delle agenzie di intelligence statunitensi, incaricate dal governo di scoprire eventuali responsabilità di Pechino sulle origini del virus. È una posizione che sfata la teoria del coinvolgimento del governo cinese sulla diffusione del virus, sostenuta negli ultimi giorni anche dal presidente degli States Donald Trump. È invece ancora in fase di valutazione la tesi secondo cui il virus potrebbe essere ‘scappato’ per un incidente dal laboratorio di malattie infettive di Wuhan. Restano dunque i dubbi riguardo al comportamento della Cina, ma viene almeno smentita l’accusa che il virus sia stato creato volontariamente. Mario Bonito L'articolo Stati Uniti, nessuna prova che il virus sia stato creato in laboratorio proviene da ... Leggi su italiasera Coronavirus - si accelera sul vaccino : da Oxford atteso primo stock a dicembre. Stati Uniti : Fauci non esclude un risultato per gennaio

Negli Stati Uniti verrà annunciata l'autorizzazione all'uso del remdesivir contro il coronavirus - dice il New York Times

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti - In Pennsylvania cani addestrati ad annusare il virus - Speciali Agenzia ANSA Addio a Celant, il critico padre dell'arte povera: ucciso dal Covid. Franceschini: "Perdiamo un genio"

Ricoverato da un mese all'ospedale San Raffaele di Milano per l'infezione da Covid 19, è morto il critico Germano Celant , 80 anni, fondatore dell'arte povera. Il critico, nato a Genova nel 1940, avev ...

Primo maggio: vescovi Stati Uniti e Canada, domani momento di preghiera comune per chiedere la fine della pandemia

(da New York) I vescovi statunitensi e i vescovi canadesi hanno annunciato un momento di preghiera comune per domani, Primo maggio, per chiedere la fine della pandemia. Monsignor José H. Gomez, presid ...

