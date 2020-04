Spazio Bar e Cucina – Roma (Di venerdì 1 maggio 2020) Spazio Bar e Cucina Piazza Verdi, 9/E – 00198 Roma Tel. 06/85352523 Sito Internet: www.Spazionikoromito.com Tipologia: ricercata Prezzi: zuppe e insalate 8/14€, primi 12/16€, secondi 13/24€, dolci 7/11€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAConvivono due anime in questo Spazio che lo chef Niko Romito ha voluto aprire a Roma: da una parte il ristorante gourmet e dall’altra un bistrot che funge da bar, panetteria, bancone di mixologia e altro. Noi lo abbiamo provato per il ristorante rimanendo comunque non soddisfatti appieno per la proposta culinaria che, per quanto possa essere realizzata in modo corretto, non trasmette nessuna emozione, soprattutto per chi ha vivo il ricordo del Reale. Dopo una cialda aRomatizzata ai capperi con una piacevole nota piccante, uno spicchio di carciofo marinato in casa in modo aggressivo e una polpetta di bollito non ... Leggi su secoloditalia Rai - scontro in Vigilanza sulla lettera di Barachini per dare spazio “riparatore” a Salvini e Meloni. E la maggioranza riapre il fronte su Marcello Foa. Di Nicola (M5s) : “Non è un presidente di garanzia”

I metalmeccanici della Lombardia mercoledì sciopereranno 8 ore. “Il Governo riveda l’elenco delle aziende essenziali”. In agitazione anche l’aerospazio

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Bar Coronavirus, il Comune di Parma a bar e ristoranti: spazio raddoppiato per i tavoli all'aperto La Repubblica Coronavirus, il Comune di Parma a bar e ristoranti: spazio raddoppiato per i tavoli all'aperto

Il Comune annuncia i provvedimenti sulla Cosap per aiutare i locali nella fase due del coronavirus. Per il periodo in cui sarà obbligatorio rispettare le disposizioni di distanziamento sociale per i p ...

Fase 2, in Calabria coro di no alla riapertura di bar e ristoranti. Parte la diffida del governo dopo l’ordinanza regionale

«Il ministro Boccia dice di diffidarmi ma io non ritiro la mia ordinanza». così il presidente della Regione Calabria Jole Santelli nel corso della trasmissione “Diritto e rovescio” su Retequattro. «I ...

