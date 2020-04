New York, vicini si lamentano per la puzza: trovati 100 cadaveri in due camion (Di giovedì 30 aprile 2020) New York, vicini si lamentano per la puzza: trovati 100 cadaveri in due camion Cento cadaveri in due camion non refrigerati davanti alla sede di un’impresa di pompe funebre di Brooklyn. Questa l’immagine che si sono trovati davanti ai loro occhi gli agenti della polizia di New York nella giornata di ieri, 29 aprile. Gli agenti erano stati allertati dai vicini che più volte hanno allertato le autorità, dopo essersi lamentati per settimane dell’odore sgradevole. Poi la macabra scoperta. A raccontare la vicenda è la Abc News, citando fonti della polizia. I due camion erano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Da circa un mese i residenti avevano visto il personale dell’agenzia caricare sui camion diversi sacchi per cadaveri: secondo la Abc ... Leggi su tpi Centinaia di corpi decomposti ammassati nei camion : orrore a New York

