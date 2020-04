Meteo ROMA: qualche disturbo, più SOLE nel weekend con temperature in rialzo (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Meteo su ROMA vedrà alternarsi SOLE a nubi poco consistenti, che non dovrebbero dar luogo a pioggia sia giovedì che venerdì. Nel weekend le schiarite dovrebbero dominare la scena, con temperature in aumento. Giovedì 30: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Venerdì 1 maggio: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 33 ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 29-04-2020 ore 19 : 15

Meteo Roma : previsioni per giovedì 30 aprile

Meteo Roma del 29-04-2020 ore 06 : 10 (Di giovedì 30 aprile 2020) Ilsuvedrà alternarsia nubi poco consistenti, che non dovrebbero dar luogo a pioggia sia giovedì che venerdì. Nelle schiarite dovrebbero dominare la scena, conin aumento. Giovedì 30: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Venerdì 1 maggio: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 33 ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 30-04-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - simo_brg : RT @Roma: Mattina visibilità ridotta per banchi di nebbia, pomeriggio sereno con innocue velature, sera nubi sparse e schiarite Temperature… - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma -