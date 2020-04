Il punto di svolta (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma. Sérgio Moro, il giudice della Mani Pulite brasiliana che era la star del governo di Jair Bolsonaro, si è dimesso da ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica. Dopo aver messo in minoranza il presidente ostile al lockdown, l’ultimo scontro è stato sulla destituzione del capo della Pol Leggi su ilfoglio Milik Napoli - punto di svolta : rinnovo o addio a fine stagione

Il Consiglio Ue prende tempo. Ma l’Italia segna un punto. Svolta sul fondo per la ripresa. Conte soddisfatto parla di progressi impensabili fino a pochi giorni fa (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma. Sérgio Moro, il giudice della Mani Pulite brasiliana che era la star del governo di Jair Bolsonaro, si è dimesso da ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica. Dopo aver messo in minoranza il presidente ostile al lockdown, l’ultimo scontro è stato sulla destituzione del capo della Pol

LandolfoNico : Tra #occupazioneparlamento e la #Calabria riapre, sembra si sia arrivati al punto di svolta per #Immuni #ImmuniApp… - thewkingknd : forse sono finalmente arrivata al punto di svolta, forse finalmente sto dimenticando crush - NicolaDUgo : Un po' pasticciato, pieno anche di errori e ingenuità interpretative di 'Ulisse', ma come introduzione va bene lo s… - Gabriele_Rumi : @Tommasolabate @GretaSalve Magari anche un punto di svolta, di coesione nazionale, umanitaria e sociale per capire… - BeaVolina : @DatodiPaola magari qualcuno le ha chiesto di incontrarsi x una passeggiata (notturna per evitare i controlli)..e i… -

Ultime Notizie dalla rete : punto svolta Brasile, il punto di svolta nella presidenza Bolsonaro Il Foglio Primo Maggio Abruzzo, Associazioni di categoria e sindacati insieme per una svolta vera

“Serve una svolta vera. Prima che sia troppo tardi”. È il messaggio che le Associazioni di categoria di tutti i settori economici e le segreterie generali dei Sindacati abruzzesi lanciano al governo n ...

Il punto di svolta

Roma. Sérgio Moro, il giudice della Mani Pulite brasiliana che era la star del governo di Jair Bolsonaro, si è dimesso da ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica. Dopo aver messo in minora ...

“Serve una svolta vera. Prima che sia troppo tardi”. È il messaggio che le Associazioni di categoria di tutti i settori economici e le segreterie generali dei Sindacati abruzzesi lanciano al governo n ...Roma. Sérgio Moro, il giudice della Mani Pulite brasiliana che era la star del governo di Jair Bolsonaro, si è dimesso da ministro della Giustizia e della Sicurezza pubblica. Dopo aver messo in minora ...