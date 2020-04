Il netturbino al premier olandese Mark Rutte: “Non date soldi all’Italia”. E lui ride: “No, no…”. Il video diventa virale (Di giovedì 30 aprile 2020) Un operaio si avvicina al premier olandese Mark Rutte e gli dice: “Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli“. E lui, tra le risate, risponde: “No, no. Ne prendo nota“, e alza il pollice. È la scena ripresa dalle telecamere dell’olandese Nos, che ha pubblicato sul suo sito questo video diventato virale nelle ultime ore sui social. Lo scambio di battute, in olandese, è avvenuto durante una visita di Rutte a uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti, su cui è incentrato il video integrale. L’episodio ha scatenato migliaia di commenti indignati e di critiche nei confronti dell’Olanda, anche perché arriva in un momento storico cruciale, in cui il nostro Paese è impegnato in un complesso dialogo con l’Europa per ottenere strumenti di debito comune che consentano una ripresa più agevole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Un operaio si avvicina ale gli dice: “Per favore non dare queia italiani e spagnoli“. E lui, tra le risate, risponde: “No, no. Ne prendo nota“, e alza il pollice. È la scena ripresa dalle telecamere dell’Nos, che ha pubblicato sul suo sito questo video diventato virale nelle ultime ore sui social. Lo scambio di battute, in, è avvenuto durante una visita dia uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti, su cui è incentrato il video integrale. L’episodio ha scatenato migliaia di commenti indignati e di critiche nei confronti dell’Olanda, anche perché arriva in un momento storico cruciale, in cui il nostro Paese è impegnato in un complesso dialogo con l’Europa per ottenere strumenti di debito comune che consentano una ripresa più agevole ...

