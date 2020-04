Il calcio no. Ma Spadafora vuole le palestre aperte il 18 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Ieri il sentiero per la ripresa della Serie A era “sempre più stretto“. Oggi, “se il Comitato tecnico scientifico non troverà un accordo per il protocollo con la Figc il governo decreterà la chiusura del campionato”. La linea del Ministro Spadafora sul calcio è chiara, persino alla Federcalcio, che infatti prova a scavalcarlo cercando un interlocutore più accomodante del premier Conte. Peccato che il ministro dello Sport usi vari pesi ed alternative misure, anche nell’ambito della stessa trasmissione televisiva che lo ospita. Per cui, dopo aver ribadito la linea dura per il pallone annuncia: “All’inizio della prossima settimana presenteremo al Comitato tecnico scientifico le linee guida per la riapertura di palestre, centri danza, circoli sportivi e del tennis. Vorrei inserire nel Dpcm che parte dal 18 maggio ... Leggi su ilnapolista VIDEO - Viviano contro Spadafora : "Faccia ripartire il calcio - non tutti guadagnano come i giocatori"

