Gianni Morandi avverte Rovazzi | Se ​non fai una cosa con me sei morto

(Di giovedì 30 aprile 2020) Novella Toloni Ospite della trasmissione web di Fabio Volo, il cantante ha mandato un chiaro avvertimento all’artista, invitandolo a pensare a una nuova hit estiva da rifare in coppia Era il 2018 quando Fabiolanciava la sua hit per l’estate "Volare", brano realizzato in collaborazione con. Una canzone da 130 milioni di visualizzazioni su Youtube, che dominò le classifiche musicali italiane per settimane. Un anno dopodava il suo personale contributo ad un’altra canzone gettonatissima del giovane artista, "Faccio quello che voglio", recitando nel videoclip. E ora? Se lo è chiesto ancheche, ospite dell’ultima puntata del web show di Fabio Volo, ha mandato un chiaro avvertimento al collega più giovane: a quando la prossima hit insieme? Negli scorsi giorniera stato protagonista di una ...

fallingptn : apprezzamento per questi due boni che sono nel video della canzone 'dobbiamo fare luce' di Gianni Morandi - MadreRadio : Gianni Morandi - Solo insieme saremo felici (Videoclip) - Javiscon1 : Ragazzi comunque voglio invecchiare come Gianni Morandi - CaffeFou : Gianni Morandi 'minaccia' Fabio Rovazzi. A quando la prossima #hit dell'estate? (la prima post quarantena da… - RitaC70 : Gianni Morandi & Fiorello - Scatenati A La Febbre Del Sabato Sera (1995) -

