Fiorello ironizza sulla app della Fase 2: "Dovrebbe chiamarsi Immane" (Di giovedì 30 aprile 2020) Rosario Fiorello riesce sempre ad ironizzare in qualsiasi contesto, strappandoci un sorriso anche in tempo di coronavirus. Oggi il popolare showman è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissione Non è un paese per Giovani condotta da Tommaso Labate e Max Cervelli scherzando subito sulle riaperture discusse in Calabria: "Domani vado a mangiarmi una pizza a Vibo Valentia. Comunque sono sereno perché anche se compio 60 anni Colao ha detto che non potrò uscire". Fiorello, insieme a Tommaso Labate e Max Cervelli, ha provato anche a fare brainstorming sui possibili nomi da attribuire alla app per il tracciamento anti contagio da coronavirus al centro del dibattito politico e sui social network: "QUO VADIS in italiano vuol dire 'ndo vai e non lo so. STAI SICURO – la proposta di Labate – è la ...

