Ferrari avvia Installation Lap, corsi su nuove norme sicurezza (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Ferrari N.V. ha avviato la fase “Installation Lap”, un’attività di formazione sulla sicurezza rivolta innanzitutto ai dipendenti che da lunedì 4 maggio contribuiranno al riavvio della produzione. È una fase fondamentale – si legge in una nota – a cui la società ha voluto dedicare diverse giornate, decidendo di anteporre all’avvio della produzione delle sessioni formative che consentano ai lavoratori di assimilare le più corrette misure precauzionali contro ognirischio sanitario, in linea con il programma “Back on Track”. Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni, Ferrari ha riorganizzato gli ambienti aziendali e ha messo a disposizione i migliori strumenti per un ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Ferrari avvia la produzione di valvole per respiratori (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –N.V. hato la fase “Lap”, un’attività di formazione sullarivolta innanzitutto ai dipendenti che da lunedì 4 maggio contribuiranno al riavvio della produzione. È una fase fondamentale – si legge in una nota – a cui la società ha voluto dedicare diverse giornate, decidendo di anteporre all’avvio della produzione delle sessioni formative che consentano ai lavoratori di assimilare le più corrette misure precauzionali contro ognirischio sanitario, in linea con il programma “Back on Track”. Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni,ha riorganizzato gli ambienti aziendali e ha messo a disposizione i migliori strumenti per un ...

