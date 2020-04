Fase 2 | Anci Toscana chiarisce | Ai parchi accessi non contingentati ma servirà la

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 30 aprile 2020) FIRENZE. Dal 4 maggio i bambini potranno andare al parco, accompagnati da un familiare o anche dalla baby sitter. Le aree per i cani dei giardini pubblici saranno di nuovo utilizzabili mentre scivoli e altalene continueranno a essere offlimits. Seduti sulla panchina sì, ma uno per volta. E ancora. Neil’attività motoria sarà consenta ma sempre nel rispetto delle distanze e in base alla dimensione dei giardini. Fra quattro giorni i “cancelli” die giardini saranno riaperti ma attenzione: il sindaco potrà disporre la chiusura di tutte quelle aree verdi in cui non è possibile evitare gli assembramenti, che il decreto invece continua a vietare. Ecco perché l’ha messo nero su bianco alcune linee guida sulla gestione dei, rivolte proprio agli amministratori locali nell’ottica di ...