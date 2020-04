(Di giovedì 30 aprile 2020) Il Pil dell’Italia calerà neldel 4,7 per cento. È la stiuma provvisoria dell’. Il calo su base annua, sempre secondo la prima stima dell’, sarà...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Istat: crollo record Pil Italia, nel primo trimestre -4,7% #coronavirusitalia - berlusconi : Il turismo è un settore decisivo dell’economia italiana e rappresenta il 13% del Pil. Si prevede su base annua un c… - J599 : Crollo Pil del 4,7% nel primo trimestre 2020. Istat:?contrazione eccezionale @sole24ore - fisco24_info : Crollo Pil del 4,7% nel primo trimestre 2020. Istat:?contrazione eccezionale: Il Pil dell’Italia calerà nel primo t… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Istat: crollo record Pil Italia, nel primo trimestre -4,7% #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Pil

il virologo Fauci apprezza il farmaco anti-Coronavirus sperimentato dall’americana Gilead e le Borse corrono – Fed e Bce pronte ad altri interventi anti-recessione – Borse in rally anche in Asia Dopo ...Le stime preliminari del Pil statunitense nel primo trimestre 2020 fotografano un’economia in forte contrazione. La crisi sanitaria provocata dal coronavirus ha infatti impattato sulla prima economia ...