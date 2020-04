Coronavirus, nel Lazio in calo i contagi. Ecco i dati (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 71 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono da giorni sempre sotto quota 100. Leggi anche: I dati aggiornati al 30 aprile Comune per Comune: Ecco la situazione del Coronavirus nel Lazio MAPPA Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano dove è stata conclusa indagine epidemiologica e altri 17 pazienti positivi sono stati trasferiti. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica. Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in. Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - nel Lazio 71 nuovi positivi. A Roma 40 casi e quattro morti

Fedez e Ferragni : nuova iniziativa nella lotta al Coronavirus – VIDEO

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Attenzione particolare a bambini - ragazzi e disabili nella prossima fase” (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 71 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore. I nuovisono da giorni sempre sotto quota 100. Leggi anche: Iaggiornati al 30 aprile Comune per Comune:la situazione delnelMAPPAnel, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano dove è stata conclusa indagine epidemiologica e altri 17 pazienti positivi sono stati trasferiti. 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica. Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in. Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza ...

LaStampa : Coronavirus nel Milanese, una volpe entra in giardino e si rifugia nella cuccia dei cani @fulviocerutti - Tommasolabate : Lo scontro tra Regioni e governo centrale rischia di accendere nel popolo italiano la miccia di una guerra civile s… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, a rischio la metà dei posti di lavoro nel mondo: è l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale del… - repubblica : Coronavirus, le emissioni di CO2 in calo per il lockdown. 'Nel 2020 previsto record -8%' - EugenioCardi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: negli Usa altri 2.502 morti in 24 ore. Superate le 60 mila vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Oms: in Italia e altri Paesi sviluppi positivi. Situazione resta seria la Repubblica Coronavirus, Aosta: morto lo scrittore Alessandro Marchetti

AOSTA. È morto all'età di 55 anni Alessandro Marchetti, scrittore aostano, musicista e dipendente regionale. Era stato contagiato dal virus Covid-19 e l'infezione lo aveva portato ad essere ricoverato ...

Aiutiamoli a casa loro? Lo stiamo già facendo, ma male

Il lavoro di Anna Mahjar-Barducci che segue, realizzato negli scorsi mesi prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, riassume con il contributo di analisti ... libertà, ...

AOSTA. È morto all'età di 55 anni Alessandro Marchetti, scrittore aostano, musicista e dipendente regionale. Era stato contagiato dal virus Covid-19 e l'infezione lo aveva portato ad essere ricoverato ...Il lavoro di Anna Mahjar-Barducci che segue, realizzato negli scorsi mesi prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, riassume con il contributo di analisti ... libertà, ...