Viviano: "Inter e Milan mi volevano. Samp? Vedremo. Allisson è il portiere migliore"

Emiliano Viviano sembrava sul punto di accordarsi con l'Inter, complice l'infortunio di Handanovic, poi l'ipotesi è sfumata. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta su Instagram. Ecco le sue parole: Che bilancio puoi fare della tua carriera finora? "Sono molto soddisfatto. C'è stata solo una stagione complicata alla Sampdoria durante la quale abbiamo rischiato la retrocessione. Col Bologna due salvezze tranquille, alla Fiorentina ho fatto bene. Ho apprezzato...

