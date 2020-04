Violenza a Scicli | una donna è stata aggredita e stuprata

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 29 aprile 2020), unaSi è consumata nella notte unanella cittadina di, in provincia di Ragusa: unae minacciata da un uomo di sua conoscenza davanti al figlio minorenne, successivamente intervenuto in sua difesa. L’uomo, che ha 28 anni ed è di origini albanesi, è stato accompagnato da un amico ed è entrato in casa con il pretesto di un caffè e di un saluto. Secondo quanto riferito dalla vittima il soggetto si trovava in palese stato di ebbrezza e, dopo ripetute avances ed i conseguenti rifiuti, ha abusato dellanella sua camera da letto. Clicca qui per le ultime sull’epidemia da covid-19Segui Termometro Politico su Google News, arrestato un 28enne In seguito all’intervento del figlio minorenne della vittima ...