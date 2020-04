Ultimi sondaggi elettorali | percentuali dei partiti e fiducia nei leader oggi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Quella della Lega si può definire una vera e propria emorragia di consensi. Riponiamo in una scatola i ricordi di un Carroccio primo partito indiscusso con oltre il 30% delle preferenze: glirealizzati dall’Istituto Ixè per il programma Carta Bianca confermano il trend di calo costante. Questa settimana, infatti, il partito di Matteo Salvini non riesce a raccogliere più del 25,6%, stringendo sempre la distanza con il Partito Democratico che invece cresce fino al 22,9%. A dividerli, ora, solamente 2,7 punti, ledeiEcco leche iconquisterebbero se domani gli italiani fossero chiamati al voto: Lega-Salvini: 25,6% Partito Democratico: 22,9% Movimento 5 Stelle: 16,4% Fratelli d’Italia: 12,0% Forza Italia: 7,9% La Sinistra: 3,2% Italia Viva: ...

fattoquotidiano : ULTIMI SONDAGGI Grosso calo della Lega di Matteo Salvini [Leggi tutti i dati] - MAD1086 : Gli ultimi (nei sondaggi) saranno i primi. Chissà se vale pure per Renzi. #sondaggi #Renzi - stefanodirusso1 : La resistenza di #DonaldTrump ad ammettere l'epidemia e ad agire di conseguenza gli sta costando cara in termini di… - iglimatija : Meno di 3 punti dividono Lega e PD: gli ultimi sondaggi spaventano Salvini - KlidiMatija : Meno di 3 punti dividono Lega e PD: gli ultimi sondaggi spaventano Salvini -

Per primo è stato Matteo Salvini a lanciare l'idea di una manifestazione, da svolgere rispettando le attuale misure di sicurezza, per protestare contro l'ultimo DPCM in merito alla Fase 2. Un fuoco am ...