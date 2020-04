Spadafora gela il calcio | Ripresa? Alcuni club pronti a chiedere la sospensione

Leggi su 90min

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Più passano i giorni, più il campionato di Serie A sembra lontano dal ricominciare, nonostante le schermaglie tra Lega Serie A, Governo e Associazione Calciatori. Il Coronavirus ha fermato tutte le manifestazioni sportive da ormai due mesi, e nella fase 2 che partirà il 4 maggio ci sarà un leggero allentamento delle misure restrittive che permetteranno agli atleti almeno di tornare ad allenarsi, anche se non in gruppo e non nei rispettivi centri sportivi. Ieri il Governo francese ha seguito...