Se la Bce diventasse prestatrice a fondo perduto | sarebbe il tramonto del sovranismo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da autorevoli esponenti della Lega arriva una proposta per recidere il nodo gordiano della crisi economica conseguente all’emergenza Covid. La “mozione”, in estrema sintesi, è che la Bce faccia la banca centraleillimitata di ultima istanza dei titoli del debito pubblico dei paesi dell’area euro. È utile verificare se, per caso, questa idea (sicuramente efficace) non vada in senso diametralmente opposto rispetto alle istanze cosiddette sovraniste. Merita, quindi, approfondire una serie di questioni cruciali. Nell’ordine: 1) perché il progetto non può essere realizzato “oggi” a causa di una regola dei trattati vigenti; 2) perché il cambio di tale regola richiederebbe una rivoluzione (sul piano normativo) praticamente inattuabile; 3) perché la regola immodificabile di cui sopra ...