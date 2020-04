Scossa di terremoto a Cuba | no vittime e danni

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 29 aprile 2020). Unadi magnitudo 4.5 è stata registrata a 39 km da Baracoa. GUANTANAMO () –. Nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020 unadi magnitudo 4.5 è stata registrata a 39 km da Baracoa. Non si segnalanoUnadi magnitudo 4.5 è stata registrata nei pressi di Baracoa ad una profondità di 8 km. Tanta paura per le persone che sono scese in strada anche non sono state segnalate particolari situazioni di criticità. Inizialmente era scattato l’allarme tsunami ma la revisione in negativo dellaha fatto rientrare anche questo pericolo. fonte foto copertina https://twitter.com/ Notizia in aggiornamento