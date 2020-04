PUBG aggiunge i bot ma i giocatori non sono per niente felici

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 29 aprile 2020) I botstati aggiunti di recenti in, ma la reazione deiè stata tutt'altro che positiva.I fan sapevano cheCorp avrebbe aggiunto i bot al gioco, ma dopo la loro introduzionearrivate critiche molto pesanti. E' comparso un post su Reddit particolarmente lungo, che afferma che il gioco è "ufficialmente morto e completamente rovinato"."Questo gioco è ufficialmente morto e completamente rovinato. Ho incontrato oltre 70 bot nelle lobby in cui ho giocato. Tensione zero e noiosissimo. Mi è piaciuto molto questo gioco ... ma questo ... Questo non è, questa è una vergogna", afferma un utente.Leggi altro...